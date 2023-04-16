اسكواش - علي فرج يكسر عقدة بريطانيا المفتوحة.. ونور الشربيني تفوز بلقب السيدات

فاز علي فرج لاعب وادي دجلة بلقب بريطانيا المفتوحة للاسكواش للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء ذلك بعد الفوز 3-1 على البيروفي دييجو إلياس المصنف الأول عالميا.

وكان فرج قد خسر اللقب في آخر نسختين أمام النيوزلاندي بول كول، بينما خسر نسخة 2019 ضد محمد الشوربجي.

وفي السيدات، فازت نور الشربيني بلقب بريطانيا المفتوحة للمرة الرابعة في تاريخها.

وجاء ذلك بعد التغلب على زميلتها نوران جوهر بثلاثة أشواط دون مقابل.

وسبق وتوجت نور الشربيني باللقب ثلاث مرات أعوام 2016 و2018 و2021.

على الجانب الآخر، حققت نوران جوهر وصافة للعام الثالث على التوالي.

يذكر أن هانيا الحمامي حامل لقب النسخة الماضية ودعت منافسات البطولة من ربع النهائي.