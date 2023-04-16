إصابة في العمود الفقري وكسر.. لاتسيو يكشف تفاصيل حادث إيموبيلي

أصدر نادي لاتسيو الإيطالي بيانا رسميا بخصوص إصابة قائده تشيرو إيموبيلي بعد تعرضه لحادث سير.

وقال لاتسيو في بيانه: " حالة اللاعب جيدة وتم تشخيص حالة عدم الحركة بإصابة العمود الفقري، والكسر المركب في الضلع الحادي عشر على الجانب الأيمن".

اللاعب كان يقود سيارته برفقة أطفاله قبل أن يصطم بالترام في الشارع مما أدى لتحطم الجزء الأمامي من السيارة بالكامل.

وفقا لصحيفة جازيتا ديلو سبورت فإن إيمويلي تعرض للحادث بسبب عدم التزامه بالإشارة الحمراء ومحاولته لتجاوز الترام.

اللاعب تم نقله للمستشفى بسبب شعوره بآلام في ذراعه ولكنه لم يتعرض لأي إصابات قوية.

ولا تزال الشرطة تحقق في أسباب الحادث حتى الآن.

إيموبيلي شارك في 30 مباراة منذ بداية الموسم مع لاتسيو وخلالهم سجل 12 هدفا وصنع 5.