بعد غياب 43 يوما.. تريزيجيه يعود لدكة بدلاء طرابزون أمام بشكتاش

عاد محمود حسن تريزيجيه للتواجد على مقاعد بدلاء فريقه طرابزون سبور أمام بشكتاش ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري التركي.

ويحتل طرابزون سبور المركز السادس في الدوري التركي برصيد 44 نقطة، إذ خسر آخر مباراتين في المسابقة.

ويتواجد بشكتاش في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

ويعود الجناح المصري في الوقت المناسب في ظل إصابة الثنائي عبد القادر عمر وإدين فيشكا في مباراة الفريق ضد باشاك شهير الجولة الماضية.

وأصيب تريزيجيه خلال مباراة عمراني سبور يوم 4 مارس الماضي في الدوري التركي.

وكانت مدة الغياب المبدئية تبلغ 3 أسابيع، لكنها وصلت إلى 5 أسابيع قبل أن يعود للتواجد على مقاعد البدلاء.

وغاب تريزيجيه عن صفوف منتخب مصر في مباراتي مالاوي بتصفيات كأس الأمم الإفريقية الشهر الماضي.

وسجل تريزيجيه 9 أهداف وصنع 6 في 35 مباراة خاضها مع طرابزون سبور هذا الموسم.

وودع طرابزون سبور منافسات الدوري الأوروبي من دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث في مجموعة ضمت فرينشفاروش المجري، وموناكو الفرنسي، والنجم الأحمر الصربي.

كما ودع منافسات كأس تركيا بخسارته في ربع النهائي أمام أنقرة جوتشو.