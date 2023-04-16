للمباراة السابعة على التوالي.. مرموش أساسي أمام ليفركوزن

يتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريقه فولفسبورج الذي يواجه باير ليفركوزن في الجولة 28 من الدوري الألماني.

وهي المباراة السابعة على التوالي لمرموش في التشكيل الأساسي لفريقه.

ويحتل فولفسبورج المركز التاسع في الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل ليفركوزن المركز السادس بـ43 نقطة.

وجاء تشكيل فولفسبورج بالكامل كالتالي:

الحارس: كوين كاتسيلز.

الدفاع: ماتياس سفانبرج - سيباستيان بورنوا - ميكي فان دي فين - باولو أوتافيو.

الوسط: فيليكس نميشا - جوشا جويلافوجي - يانيك جيرهاردت.

الهجوم: جاكوب كامينسكي - عمر مرموش - جوناس ويند.

وكشف نادي فولفسبورج الألماني في وقت سابق عن عدم توصله لاتفاق مع لاعبه المصري عمر مرموش لتجديد تعاقده مع الفريق.

وينتهي تعاقد مرموش مع فولفسبورج بنهاية الموسم الحالي.

وقال مايكل ميسكي المدير العام للنادي في تصريحات لـFilGoal.com: "لم نتوصل إلى اتفاق مع عمر مرموش لتجديد تعاقده".

وأضاف "قرار رحيل مرموش بشكل مجاني بعد نهاية تعاقده ليس غريبا في عالم كرة القدم ومقبول بالنسبة لنا".

وتابع "اللاعب متواجد معنا حتى نهاية الموسم وسيستمر المدرب في استخدامه بالشكل الذي يراه مناسبا".

وكشفت قناة قناة سبورت 1 الألمانية في وقت سابق عن إتمام عمر مرموش الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى أينتراخت فرانكفورت بنهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي آينتراخت فرانكفورت وافق على بيع لاعبه الدنماركي ياسبر ليندستروم في نهاية الموسم تمهيدا لضم عمر مرموش.

وأفاد تقرير سكاي أن الجناح الدنماركي الذي لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية أصبح جاهزا لمغادرة فرانكفورت بمجرد الإعلان عن ضم مرموش.

وأوضح التقرير أن فرانكفورت قد يعلن قريبا ضم الدولي المصري مجانا، بعدما يوافق على أحد العروض المقدمة للاعبه الدنماركي.

وأشارت تقارير إلى أن أرسنال وليفربول يراقبان موقف البالغ من العمر 23 عاما.

وقبل أسابيع، أفادت جريدة بيلد أن المفاوضات بين آينتراخت ومرموش وصلت لمراحلها الأخيرة، وأن اللاعب اقترب من الانتقال لفرانكفورت.

فيما أوضحت جريدة WAZ الألمانية أن فرانكفورت تغلب على عدد أندية الدوري الألماني في الصراع على التعاقد مع عمر مرموش في صفقة طويلة الأمد.

في حالة انتقاله إلى فرانكفورت سيعود مرموش للعمل مع أوليفر جلاسنر مدرب فرانكفورت الحالي ومدربه السابق في فولفسبورج، الذي دفع به في أول مباراة له بالدوري الألماني في مايو 2020.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 29 مباراة مع فولفسبورج هذا الموسم.

وسجل مرموش 6 أهداف وصنع هدفا مع الفريق.

يذكر أن الدولي المصري لعب الموسم الماضي مع شتوتجارت على سبيل الإعارة ونجح في قيادة الفريق للبقاء في الدوري الممتاز بالجولة الأخيرة من الموسم.