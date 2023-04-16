نقطة أفضل من لا شيء.. برشلونة يتعادل مع خيتافي ويوسع الفارق مع ريال مدريد

الأحد، 16 أبريل 2023 - 18:18

كتب : FilGoal

طرد ليفاندوفسكي - برشلونة ضد أوساسونا

عاد برشلونة من ملعب مضيفه خيتافي بنقطة بعدما تعادل معه بلا أهداف ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في صدارة المسابقة، وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

بينما رفع خيتافي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ16.

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ودفع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بأليخاندرو بالدي في مركز الجناح الأيسر، فيما بدأ فرانك كيسي وجافي في وسط الملعب.

وكاد منير الحدادي أن يهز شباك برشلونة لكن رأسيته مرت بجوار القائم في الدقيقة 4.

قبل أن يصاب سيرجي روبرتو ويجبر على الخروج، فدفع تشافي بإريك جارسيا بدلا منه.

وشهدت الدقيقة 25 ضياع هدف محقق لبرشلونة بدأ بتسديدة عن طريق رافينيا من على حدود منطقة الجزاء إصطدمت بالقائم الأيسر للمرمى ثم ارتدت لتجد متابعة من أليخاندرو بالدي بتسديدة جديدة إرتدت مجددا من القائم الأيسر للمرمى.

ومع نهاية الشوط الأول تصدى حارس خيتافي لرأسية روبرت ليفاندوفسكي.

وهدد البولندي مرمى خيتافي مرة أخرى في الدقيقة 56 لكن رأسيته مرت بجوار القائم.

ودفع تشافي بأنسو فاتي بدلا من فرانك كيسي قبل 22 دقيقة، لكن محاولات برشلونة المتأخرة لم ينجح في تسجيل هدف الفوز.

التعادل السلبي هو الثاني على التوالي لبرشلونة.

وهي المباراة الثالثة على التوالي التي لا يسجل فيها برشلونة.

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