سجل هدفه الـ11.. ماذا قدم مصطفى محمد ضد أوكسير

سجل مصطفى محمد مهاجم نانت هدفه الـ11 هذا الموسم لكنه لم يكن كافيا ليمنع فريقه من الخسارة على يد أوكسير في الدوري الفرنسي.

وخسر نانت من مضيفه أوكسير بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 31 من المسابقة.

وقابل الدولي المصري عرضية زميله موسيس سيمون برأسية هزت شباك أوكسير.

ووصل مصطفى لهدفه الثامن مع نانت في الدوري هذا الموسم خلال 31 مباراة شارك فيها، فيما صنع 3 أهداف.

ماذا قدم مصطفى خلال مواجهة أوكسير

لعب: 90 دقيقة

سجل: 1

دقة تمريرات: 76%

تسديدات: 2

مراوغات: 4 من 4

تدخلات صحيحة: 1 من 1

استعادة الكرة: 3 مرات

صراعات أرضية: 7 من 10

صراعات هوائية: 4 من 8

وتجمد رصيد نانت عند 31 نقطة في المركز 15.

بينما رفع أوكسير رصيده 32 إلى في المركز 14.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة على ملعبه أمام تروا يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 32 من الدوري الفرنسي.