مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (0) - (1) مانشستر.. العارضة تمنع الثاني

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي على ملعب سيتي جراوند.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+1: عرضية من دالوت ورأسية من برونو بجوار القائم

ق31: جووووووووووول أول من أنتوني بعد متابعة لتسديدة من مارسيال

ق17: تسديدة قوية من برونو فيرنانديز يتصدى لها نافاس

ق5: تايو أووني يهدر فرصة الهدف الأول داخل الست ياردات

ق3: عرضية إلى مارسيال ينقذها نافاس

بداية المباراة