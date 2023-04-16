مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (0) - (0) مانشسنر.. فرص خطيرة متبادلة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي على ملعب سيتي جراوند.

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ق5: تايو أووني يهدر فرصة الهدف الأول داخل الست ياردات

ق3: عرضية إلى مارسيال ينقذها نافاس

بداية المباراة