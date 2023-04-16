مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (0) - (0) مانشسنر.. فرص خطيرة متبادلة

الأحد، 16 أبريل 2023 - 17:14

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بالهدف أمام نوتنجهام فورست

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي على ملعب سيتي جراوند.

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ق5: تايو أووني يهدر فرصة الهدف الأول داخل الست ياردات

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بداية المباراة

مانشستر يونايتد نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي
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