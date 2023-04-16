مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (0) - (0) مانشسنر.. فرص خطيرة متبادلة
الأحد، 16 أبريل 2023 - 17:14
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي على ملعب سيتي جراوند.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
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ق5: تايو أووني يهدر فرصة الهدف الأول داخل الست ياردات
ق3: عرضية إلى مارسيال ينقذها نافاس
بداية المباراة
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