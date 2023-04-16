انتهت الدوري الإنجليزي - نوتنجهام فورست (0) - (2) مانشستر يونايتد

الأحد، 16 أبريل 2023 - 17:14

كتب : FilGoal

هدف أنتوني مع مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي على ملعب سيتي جراوند.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+1: عرضية من دالوت ورأسية من برونو بجوار القائم

ق31: جووووووووووول أول من أنتوني بعد متابعة لتسديدة من مارسيال

ق17: تسديدة قوية من برونو فيرنانديز يتصدى لها نافاس

ق5: تايو أووني يهدر فرصة الهدف الأول داخل الست ياردات

ق3: عرضية إلى مارسيال ينقذها نافاس

بداية المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست
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