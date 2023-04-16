مصطفى محمد يسجل ونانت يخسر أمام أوكسير

الأحد، 16 أبريل 2023 - 17:02

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

لم يكن الهدف الذي سجله مصطفى محمد مهاجم نانت كافيا ليمنع فريقه من الخسارة على يد أوكسير في الدوري الفرنسي.

وخسر نانت من مضيفه أوكسير بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 31 من المسابقة.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله جوبال جونيور من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة.

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وأضاف نونو دا كوستا ثاني أهداف أوكسير قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

ودخل نانت الشوط الثاني بوجه مغاير، فقد حاول مصطفى محمد التسجيل بتسديدة قوية مرت فوق العارضة في الدقيقة 51.

بعدها بـ4 دقائق قابل الدولي المصري عرضية زميله موسيس سيمون برأسية هزت شباك أوكسير.

الهدف هو الرقم 11 لمصطفى محمد مع نانت هذا الموسم خلال 45 مباراة شارك فيها، فيما صنع 5 أهداف.

وكاد موسى سيسوكو أن يسجل التعادل لنانت لكن تسديدته تمر بجوار القائم في الدقيقة 69.

كما حاول مصطفى محمد التفوق على مدافع أوكسير في موقف واحد ضد واحد لكن الحارس أنقذ الموقف.

بينما حرم القائم لودوفيك بلاس من هدف رائع لنانت قبل 12 دقيقة من النهاية.

وحاول لاعبو نانت تسجيل هدف التعادل في الوقت المتبقى دون جدوى.

وتجمد رصيد نانت عند 31 نقطة في المركز 15.

بينما رفع أوكسير رصيده 32 إلى في المركز 14.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة على ملعبه أمام تروا يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد أوكسير
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