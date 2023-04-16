انتهت الدوري الإسباني - خيتافي (0) (0) برشلونة

الأحد، 16 أبريل 2023 - 16:14

كتب : FilGoal

برشلونة

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفا على خيتافي في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

بينما يحتل خيتافي المركز الـ16 برصيد 30 نقطة.

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نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

ق68. دخول أنسو فاتي بدلا من فرانك كيسي.

ق56. رأسية ليفاندوفسكي تمر بجوار قائم خيتافي.

انطلاق الشوط الثاني

ق45. حارس خيتافي يتصدى لرأسية روبرت ليفاندوفسكي.

ق25. هدف محقق ضائع لبرشلونة بتسديدة عن طريق رافينيا من على حدود منطقة الجزاء إصطدمت بالقائم الأيسر للمرمى ثم ارتدت لتجد متابعة من أليخاندرو بالدي بتسديدة جديدة إرتدت مجددا من القائم الأيسر للمرمى.

ق17. إصابة سيرجي روبرتو تجبره على الخروج، وتشافي يدفع بإريك جارسيا بدلا منه.

ق4. منير الحدادي كاد أن يهز شباك برشلونة لكن رأسيته تمر بجوار القائم.

انطلاق المباراة

برشلونة خيتافي
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