تشكيل برشلونة - بالدي جناح وروبيرتو ظهير أيمن في مواجهة خيتافي
الأحد، 16 أبريل 2023 - 15:32
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد خيتافي.
ويحل برشلونة ضيفا على خيتافي في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.
وشهد التشكيل مشاركة أليخاندرو بالدي في مركز الجناح الأيسر، كما يبدأ فرانك كيسي وجافي في وسط الملعب.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: مارك أندري تير شتيجن.
الدفاع: سيرجي روبيرتو - رونالد أراوخو - جول كوندي - جوردي ألبا.
الوسط: فرانك كيسي - سيرجيو بوسكيتس - جافي.
الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - أليخاندرو بالدي.
ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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