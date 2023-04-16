انتهت الدوري الفرنسي - أوكسير (2)-(1) نانت.. خسارة جديدة

الأحد، 16 أبريل 2023 - 14:51

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أوكسير ضد نانت في الجولة الـ 31 من الدوري الفرنسي.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل أرسنال - تيرني يعوض غياب زينشينكو.. ونيكيتاه يعود لدكة البدلاء مصطفى محمد أساسي في تشكيل نانت.. وظهور حجام لأول مرة منذ بداية رمضان رئيس هيئة استاد القاهرة لـ في الجول: الأمن وافق على حضور 50 ألف لمواجهة الأهلي ضد الرجاء مصر إلى دور خروج المغلوب من تصفيات كأس العالم لعبة فيفا 2023

ق95. حارس أوكسير ينقذ مرماه من ركلة حرة قوية سددها أندي ديلور.

ق78. القائم يحرم لودوفيك بلاس من هدف رائع لنانت.

ق72. مصطفى محمد حاول التفوق على مدافع أوكسير في موقف واحد ضد واحد لكن الحارس ينقذ الموقف.

ق70. أنطوان كومبواري مدرب نانت يقحم الثنائي الهجومي أندي ديلور وإجناتيوس جانجو بدلا من موسيس سيمون وموسى سيسوكو.

ق69. موسى سيسوكو كاد أن يسجل التعادل لنانت لكن تسديدته تمر بجوار القائم.

ق55. جووووووول رأسية مصطفى محمد تسجل التعادل لنانت.

ق51. تسديدة مصطفى محمد تمر فوق العارضة.

ق46. القائم ينقذ مصطفى محمد من تسجيل هدف في مرماه، حين حاول يبعد كرة من ركنية برأسه لكنها ذهبت إلى القائم.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. جوووول الثاني لأوكسير بعد خطأ من حارس المرمى في التمرير لتذهب الكرة نحو لاعب أوكسير الذي يسدد يتدصى لها لافونت وترتد من القائم ليتابعها نونو دا كوستا في المرمى.

ق4. جووول أول لأوكسير عن طريق جوبال من ركلة جزاء.

ق3. ركلة جزاء لأوكسير.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

نانت أوكسير مصطفى محمد الدوري الفرنسي
نرشح لكم
إصابة في العمود الفقري وكسر.. لاتسيو يكشف تفاصيل إصابة إيموبيلي بعد حادث السيارة بعد غياب 43 يوما.. تريزيجيه يعود لدكة بدلاء طرابزون أمام بشكتاش أوديجارد: قمنا بأشياء الغبية أمام وست هام.. ولم يكن اليوم المناسب لـ ساكا أرتيتا: التعادل محبط للغاية أمام وست هام.. لم أر الدافع المطلوب لتسجيل الثالث مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (0) - (1) مانشستر.. العارضة تمنع الثاني هل انتهى الحلم؟ بنفس سيناريو ليفربول.. أرسنال يتعثر مجددا أمام وست هام إصابة جديدة.. تعديل في تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (2)-(2) أرسنال.. تعثر جديد
أخر الأخبار
إصابة في العمود الفقري وكسر.. لاتسيو يكشف تفاصيل إصابة إيموبيلي بعد حادث السيارة 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد غياب 43 يوما.. تريزيجيه يعود لدكة بدلاء طرابزون أمام بشكتاش 10 دقيقة | المحترفون
للمباراة السابعة على التوالي.. مرموش أساسي أمام ليفركوزن 17 دقيقة | المحترفون
نقطة أفضل من لا شيء.. برشلونة يتعادل مع خيتافي ويوسع الفارق مع ريال مدريد 36 دقيقة | الدوري الإسباني
أوديجارد: قمنا بأشياء الغبية أمام وست هام.. ولم يكن اليوم المناسب لـ ساكا 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: التعادل محبط للغاية أمام وست هام.. لم أر الدافع المطلوب لتسجيل الثالث 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سجل هدفه الـ11.. ماذا قدم مصطفى محمد ضد أوكسير 57 دقيقة | المحترفون
سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التزاما بالحكم.. بيان من وزارة الشباب بخصوص عزل مرتضى ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 2 انتهت كأس مصر كرة يد - الأهلي (27)-(25) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي 3 بايرن ميونيخ يقرر إيقاف ساديو ماني وتغريمه 4 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك