انتهت الدوري الفرنسي - أوكسير (2)-(1) نانت.. خسارة جديدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أوكسير ضد نانت في الجولة الـ 31 من الدوري الفرنسي.

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ق95. حارس أوكسير ينقذ مرماه من ركلة حرة قوية سددها أندي ديلور.

ق78. القائم يحرم لودوفيك بلاس من هدف رائع لنانت.

ق72. مصطفى محمد حاول التفوق على مدافع أوكسير في موقف واحد ضد واحد لكن الحارس ينقذ الموقف.

ق70. أنطوان كومبواري مدرب نانت يقحم الثنائي الهجومي أندي ديلور وإجناتيوس جانجو بدلا من موسيس سيمون وموسى سيسوكو.

ق69. موسى سيسوكو كاد أن يسجل التعادل لنانت لكن تسديدته تمر بجوار القائم.

ق55. جووووووول رأسية مصطفى محمد تسجل التعادل لنانت.

ق51. تسديدة مصطفى محمد تمر فوق العارضة.

ق46. القائم ينقذ مصطفى محمد من تسجيل هدف في مرماه، حين حاول يبعد كرة من ركنية برأسه لكنها ذهبت إلى القائم.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. جوووول الثاني لأوكسير بعد خطأ من حارس المرمى في التمرير لتذهب الكرة نحو لاعب أوكسير الذي يسدد يتدصى لها لافونت وترتد من القائم ليتابعها نونو دا كوستا في المرمى.

ق4. جووول أول لأوكسير عن طريق جوبال من ركلة جزاء.

ق3. ركلة جزاء لأوكسير.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل