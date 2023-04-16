مصدر من الأهلي لـ في الجول: الموافقة على حضور 20 ألف أمام الرجاء.. ومحاولات للزيادة

الأحد، 16 أبريل 2023 - 13:40

كتب : أحمد الخولي

جمهور الأهلي في مباراة الهلال السوداني

حصل النادي الأهلي على موافقة من الجهات الأمنية لحضور 20 ألف مشجع أمام الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لزيادة عدد الجماهير إلى 50 ألف متفرج كما حدث أمام الهلال السوداني في ختام دور المجموعات.

ويستضيف الأهلي فريق الرجاء المغربي في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

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وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الجهات الأمنية وافقت على حضور 20 ألف متفرج لمباراة الرجاء".

وأضاف "تحاول لجنة إدارة المباريات منذ أمس السبت وقت صدور القرار، ببذل أقصى جهد بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي من أجل أكبر زيادة ممكنة".

وكشف المصدر "نسعى لزيادة عدد الجماهير أمام الرجاء وهناك مؤشرات إيجابية على إمكانية تعديل القرار وذلك بعقد اجتماع اليوم الأحد لحسم الموضوع بشكل نهائي، ورغبة النادي في حضور 50 ألف مشجع".

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بثلاثة أهداف دون مقابل في آخر مباريات الفريق بالدوري المصري.

ويلعب الأهلي غدا الإثنين ضد فريق سموحة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري، ويقام اللقاء على استاد برج العرب.

وكان الأهلي قد خاض مباراته الإفريقية الأخيرة أمام الهلال السوداني بحضور 50 ألف متفرج على استاد القاهرة والتي شهدت تأهل الأهلي بعد الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ووصل الأهلي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في الثلاث نسخ الأخيرة وتوج باللقب مرتين بينما حصد وصافة النسخة الأخيرة.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا بعد حصد اللقب عشر مرات سابقة آخرها عام 2021.

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