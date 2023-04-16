ماركا: توني كروس قرر الاستمرار مع ريال مدريد لموسم إضافي

الأحد، 16 أبريل 2023 - 12:52

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

قرر توني كروس الاستمرار مع ريال مدريد لمدة موسم إضافي وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ماركا أشارت إلى أن كروس قد وافق على توقيع عقد جديد لمدة موسم إضافي حتى 2024.

اللاعب كان يفاضل ما بين الاستمرار مع ريال مدريد لمدة موسم إضافي أو اعتزال كرة القدم بشكل نهائي ولم يتفاوض مع أي ناد آخر.

أخبار متعلقة:
بيان من وزارة الشباب والرياضة بشأن التنسيق مع الاتحاد والرابطة تجاه التجاوزات نقل تشيرو إيموبيلي إلى المستشفى بسبب حادث سيارة اسكواش - علي فرج يبحث عن فك عقدة بريطانيا المفتوحة.. ونهائي مصري للسيدات القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

قرار كروس كان يتوقف على أن يكون قادرا على تقديم المزيد للفريق خلال الـ 12 شهرا المقبلين.

إدارة ريال مدريد جهزت العقد الجديد لكروس منذ أشهر ماضية بالفعل وسيتم التوقيع خلال الفترة المقبلة.

كروس وقع لريال مدريد قبل 9 سنوات قادما من بايرن ميونيخ.

وتوج كروس بـ 19 لقبا مع ريال مدريد وحقق خلال الـ 9 سنوات جميع البطولات الممكنة إلا كأس ملك إسبانيا والذي سيلعب مباراته النهائية في الشهر المقبل ضد أوساسونا.

ولعب كروس 405 مباراة بقميص ريال مدريد وسجل خلالهم 27 هدفا وصنع 88.

صاحب الـ 33 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 40 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة خمسة أهداف.

ريال مدريد الدوري الإسباني توني كروس
نرشح لكم
بدأت الحرب.. ريال مدريد يفتح النار على برشلونة ويستعرض مساعدات نظام فرانكو سكاي: ريال مدريد ينافس تشيلسي على ناجيلسمان دفعة كبيرة.. ثلاثي برشلونة يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة أتليتكو مدريد برشلونة يوضح إصابة سيرجي روبرتو موندو ديبورتيفو: تحويل قضية اعتداء فالفيردي على باينا إلى لجنة المسابقات مؤتمر لابورتا: قضية نيجريرا حملة لتشويه برشلونة.. وشكوى ريال مدريد من التحكيم نكتة في مباراة بطلها الحكم.. إشبيلية يدفع بـ فالنسيا نحو الكارثة لابورتا: ليس لديهم أي شيء ضدنا.. ريال مدريد استفاد تاريخيا من التحكيم
أخر الأخبار
فادي فريد: توقعت خطأ حسام عبد المجيد بسبب أرضية استاد القاهرة 7 ساعة | الدوري المصري
سلة - لأول مرة منذ 16 عاما.. الزمالك إلى نهائي كأس مصر لمواجهة الأهلي 7 ساعة | كرة سلة
إدارة مركب محمد الخامس: أخبار نقل مباراة الأهلي أمام الرجاء مغلوطة.. المشكلة في مدرج فقط 7 ساعة | الكرة الإفريقية
ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. زيزو ينفرد بالمركز الثالث وشريف يقتحم صراع المقدمة 7 ساعة | الدوري المصري
مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 7 ساعة | الكرة المصرية
موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. والقنوات الناقلة 7 ساعة | الكرة المصرية
أحمد سامي: فارق الإمكانيات بين سموحة والأهلي كبير 7 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر أوسوريو: الجميع بحاجة للتحسن.. وموعد وصول المساعد الأجنبي 8 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 3 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 4 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك