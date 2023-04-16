ماركا: توني كروس قرر الاستمرار مع ريال مدريد لموسم إضافي

قرر توني كروس الاستمرار مع ريال مدريد لمدة موسم إضافي وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية.

توني كروس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ماركا أشارت إلى أن كروس قد وافق على توقيع عقد جديد لمدة موسم إضافي حتى 2024.

اللاعب كان يفاضل ما بين الاستمرار مع ريال مدريد لمدة موسم إضافي أو اعتزال كرة القدم بشكل نهائي ولم يتفاوض مع أي ناد آخر.

قرار كروس كان يتوقف على أن يكون قادرا على تقديم المزيد للفريق خلال الـ 12 شهرا المقبلين.

إدارة ريال مدريد جهزت العقد الجديد لكروس منذ أشهر ماضية بالفعل وسيتم التوقيع خلال الفترة المقبلة.

كروس وقع لريال مدريد قبل 9 سنوات قادما من بايرن ميونيخ.

وتوج كروس بـ 19 لقبا مع ريال مدريد وحقق خلال الـ 9 سنوات جميع البطولات الممكنة إلا كأس ملك إسبانيا والذي سيلعب مباراته النهائية في الشهر المقبل ضد أوساسونا.

ولعب كروس 405 مباراة بقميص ريال مدريد وسجل خلالهم 27 هدفا وصنع 88.

صاحب الـ 33 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 40 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة خمسة أهداف.