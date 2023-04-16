نقل تشيرو إيموبيلي إلى المستشفى بسبب حادث سيارة
الأحد، 16 أبريل 2023 - 12:19
كتب : FilGoal
تعرض تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو ومنتخب إيطاليا إلى حادث قوي بسيارته.
تشيرو إيموبيلي
النادي : لاتسيو
اللاعب كان يقود سيارته برفقة أطفاله قبل أن يصطم بالترام في الشارع مما أدى لتحطم الجزء الأمامي من السيارة بالكامل.
وفقا لصحيفة جازيتا ديلو سبورت فإن إيمويلي تعرض للحادث بسبب عدم التزامه بالإشارة الحمراء ومحاولته لتجاوز الترام.
اللاعب تم نقله للمستشفى بسبب شعوره بآلام في ذراعه ولكنه لم يتعرض لأي إصابات قوية.
ولا تزال الشرطة تحقق في أسباب الحادث حتى الآن.
إيموبيلي شارك في 30 مباراة منذ بداية الموسم مع لاتسيو وخلالهم سجل 12 هدفا وصنع 5.
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