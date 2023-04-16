نقل تشيرو إيموبيلي إلى المستشفى بسبب حادث سيارة

الأحد، 16 أبريل 2023 - 12:19

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو

تعرض تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو ومنتخب إيطاليا إلى حادث قوي بسيارته.

اللاعب كان يقود سيارته برفقة أطفاله قبل أن يصطم بالترام في الشارع مما أدى لتحطم الجزء الأمامي من السيارة بالكامل.

The images of the Immobile accident in Rome

أخبار متعلقة:
اسكواش - علي فرج يبحث عن فك عقدة بريطانيا المفتوحة.. ونهائي مصري للسيدات سيبايوس: أستمتع بكل لحظة ألعبها مع ريال مدريد القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك منافس الأهلي - الرجاء يتعثر مجددا في الدوري المغربي

وفقا لصحيفة جازيتا ديلو سبورت فإن إيمويلي تعرض للحادث بسبب عدم التزامه بالإشارة الحمراء ومحاولته لتجاوز الترام.

اللاعب تم نقله للمستشفى بسبب شعوره بآلام في ذراعه ولكنه لم يتعرض لأي إصابات قوية.

ولا تزال الشرطة تحقق في أسباب الحادث حتى الآن.

إيموبيلي شارك في 30 مباراة منذ بداية الموسم مع لاتسيو وخلالهم سجل 12 هدفا وصنع 5.

تشيرو إيموبيلي لاتسيو الدوري الإيطالي
نرشح لكم
باريس يفوز على لانس بثلاثية ويوسع الفارق في الصدارة.. ورقم قياسي جديد لـ ميسي لوريس ومدرب توتنام يدافعان عن سانشيز بعد صافرات جمهور الفريق ضده عودة "صائم" نانت.. الجزائري حجام في قائمة الفريق رغم تصريحات مدربه السابقة ليس صلاح ولا شيرار.. رقم خرافي يصعب على هالاند تحطيمه بثنائية خلال 3 دقائق.. فيرنر يصل للهدف رقم 100 في الدوري الألماني مطاردة أرسنال تتواصل.. هالاند التاريخي يقود مانشستر سيتي للفوز على ليستر بثلاثية تشكيل ريال مدريد - سيبايوس يجاور تشواميني في الوسط أمام قادش لا يمكن إيقافه.. هالاند يعادل صلاح
أخر الأخبار
بيان من وزارة الشباب والرياضة بشأن التنسيق مع الاتحاد والرابطة تجاه التجاوزات 2 دقيقة | الكرة المصرية
نقل تشيرو إيموبيلي إلى المستشفى بسبب حادث سيارة 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
اسكواش - علي فرج يبحث عن فك عقدة بريطانيا المفتوحة.. ونهائي مصري للسيدات 35 دقيقة | رياضات أخرى
القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك 51 دقيقة | الكرة المصرية
سيبايوس: أستمتع بكل لحظة ألعبها مع ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
منافس الأهلي - الرجاء يتعثر مجددا في الدوري المغربي ساعة | الكرة الإفريقية
كورتوا: أتمنى أن نكون قد احتفظنا بالأهداف حتى يوم الثلاثاء.. وتأخرنا في الترتيب خطأنا ساعة | الدوري الإسباني
مواعيد مباريات الأحد 16 أبريل 2023.. أرسنال في الدوري الإنجليزي ونهائي الطائرة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 2 انتهت كأس مصر كرة يد - الأهلي (27)-(25) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي 3 بايرن ميونيخ يقرر إيقاف ساديو ماني وتغريمه 4 اشتباك ولكمة قوية.. تفاصيل مشاجرة ماني مع ساني بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي