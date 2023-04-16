اسكواش - علي فرج يبحث عن فك عقدة بريطانيا المفتوحة.. ونهائي مصري للسيدات

الأحد، 16 أبريل 2023 - 11:59

كتب : FilGoal

نور الشربيني - نوران جوهر - اسكواش

يلعب علي فرج لاعب وادي دجلة، نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش للمرة الرابعة في تاريخه.

ويبحث علي فرج عن التتويج بلقبه الأول من بطولة بريطانيا المفتوحة أحد أعرق بطولات رياضة الاسكواش.

وكان فرج قد خسر اللقب في آخر نسختين أمام النيوزلاندي بول كول، بينما خسر نسخة 2019 ضد محمد الشوربجي.

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ويسعى فرج لفك عقدة نهائي البطولة هذه المرة وحصد اللقب أمام البيروفي دييجو إلياس المصنف الأول عالميا.

أما على مستوى السيدات فحسمت مصر لقب البطولة للمرة الخامسة على التوالي.

وتواجه نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا، زميلتها نور الشربيني في المباراة النهائية المقرر لها الرابعة عصرا بتوقيت مصر.

وسبق وتوجت نور الشربيني باللقب ثلاث مرات أعوام 2016 و2018 و2021.

بينما حصدت نوران جوهر اللقب مرة واحدة في نسخة 2019 بينما حققت وصافة آخر نسختين.

وودعت هانيا الحمامي حامل لقب النسخة الماضية منافسات البطولة من ربع النهائي.

اسكواش نور الشربيني علي فرج نوران جوهر بريطانيا المفتوحة
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