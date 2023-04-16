كورتوا: أتمنى أن نكون قد احتفظنا بالأهداف حتى يوم الثلاثاء.. وتأخرنا في الترتيب خطأنا

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن فريقه افتقد للتركيز أمام المرمى ضد قادش ولذلك سجل الفريق هدفين فقط.

وحقق ريال مدريد الفوز على قادش بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وسدد ريال مدريد 35 تسديدة خلال المباراة ولكنه سجل هدفين فقط.

وقال كورتوا لشبكة موفيستار عقب المباراة: "لقد لعبنا مباراة جيدة وقبل الهدف الأول صنعنا الكثير من الفرص ولكن دافيد جيل لعب مباراة رائعة".

واستمر "لقد سددوا كرة على القائم ولكننا سيطرنا على المباراة وكنا قادرين على تسجيل المزيد من الأهداف ولكن أتمنى أن نكون قد احتفظنا بهم إلى حتى يوم الثلاثاء".

وتابع "لقد افتقدنا إلى بعض التركيز والرغبة أمام المرمى ولكن ذلك أيضا كان بسبب تميز حارس مرماهم".

وأضاف "التغييرات في التشكيل؟ نظام دوري الأبطال غير جيد، أن نلعب يوم الأربعاء ثم الثلاثاء ويجب أن نسافر يوم الإثنين والمدرب يريد أن نكون في حالة جيدة وأن يستخدم الجميع والشيء الجيد في الفريق هو أن كل شخص يريد أن يلعب".

وأتم "تأخرنا في جدول الترتيب خطأنا، ضد فياريال وبعض المباريات الأخرى كان بإمكاننا تحقيق الفوز ولكننا لم نفعل، الآن نحن في نهائي كأس ملك إسبانيا وربع نهائي دوري أبطال أوروبا والفريقين الآخرين لا يلعبان كل ثلاثة أيام".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة تشيلسي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستامفورد بريدج في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو.