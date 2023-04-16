كرة طائرة - الزمالك يقلب الطاولة ويهزم الأهلي في أولى مباريات نهائي الدوري
الأحد، 16 أبريل 2023 - 02:15
كتب : FilGoal
تغلب الزمالك على الأهلي في المباراة الأولى من الدور النهائي لبطولة دوري الكرة الطائرة بين الزمالك والأهلي.
ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي الرجال وتتكرر المواجهة في السيدات.
ويقام نهائي منافسات الكرة الطائرة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصد اللقب.
وفاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-17.
ولكن عاد الزمالك وقلب تأخره فائزا بالأشواط التالية، الثاني والثالث والرابع، بنتائج 29-27 و26-24 و25-22.
وتقام المباراة الثانية اليوم -الأحد- 16 أبريل في تمام الساعة الـ 11 مساء.
وتقام جميع المباريات على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وحال تعادل الفريقين يتم اللجوء لمباراة فاصلة وتقرر إقامتها يوم الإثنين 17 أبريل الجاري.
يذكر أن الزمالك هو حامل لقب دوري الكرة الطائرة المصري.
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