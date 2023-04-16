رامي صبري يروي قصة تحامله على "الصليبي" أمام الأهلي

تحدث رامي صبري لاعب فاركو عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الجولة 25 من الدوري المصري أمام الأهلي.

وقال صبري في تصريحاته لقنوات أون تايم سبورتس: "واصلت اللعب دون شعور بالإصابة في البداية ثم أصدرت ركبتي صوتا.".

وأضاف "كنت أحاول طمأنة نفسي، ولكن من الداخل عرفت أنها قطع في الرباط الصليبي".

وأوضح "كنا قريبين من التسجيل ولذلك تحاملت على الإصابة حتى لا أترك الفريق منقوصا".

وتابع صبري "هذه هي الإصابة الثانية في الرباط الصليبي طوال مسيرتي".

وواصل "النادي اهتم بي ودعمني وعمل على إنهاء كل إجراءاتي سريعا".

واختتم "سأسافر بجرد انتهاء الأوراق لإجراء جراحة في النمسا، ثم أعود إلى مصر قبل مرحلة التأهيل في قطر".

وفاز الأهلي في المباراة بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 32 نقطة، فيما يتصدر الأهلي برصيد 50 نقطة.