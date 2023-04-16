دياب: لا نريد إفساد خطة عودة الجمهور بشكل كامل.. وسيتم تغيير شكل العقوبات
الأحد، 16 أبريل 2023 - 01:20
كتب : FilGoal
شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة على ضرورة عدم خروج الجماهير عن النص في مباريات الدوري المصري من أجل مساعدة الرابطة في إعادة الجمهور بأعداد كاملة.
وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا نريد أن يتم إفساد خططنا لعودة الجمهور بشكل كامل للمدرجات ويجب أن يكون هناك قواعد شديدة لمعاقبة المخطئ".
وأضاف "نعاقب الجمهور الذي يحضر المباريات منذ الموسم الماضي ولا نعمم العقوبة على جمهور الفريق بشكل كامل".
وواصل "عندما تشهد جولة واحدة في الدوري سباب جماعي في 3 مباريات إذا فيجب أن يكون هناك عقوبات لأننا حذرنا قبل ذلك والآن نفذنا ما حذرنا منه".
وشرح "بيان رابطة الأندية التحذيري موجه بشكل عام لكل أندية الدوري وأي سباب جماعي في أي مباراة سيتم بعده منع جمهور الفريق من حضور المباريات لنهاية الموسم وذلك للحفاظ على مكتسبات عودة الجمهور".
واستمر في تصريحاته "هناك استراتيجية جديدة سيتم العمل بها مع زيادة أعداد الجمهور وسيتم تغليظ العقوبات بحيث أن يكون هناك تأثير على نسبة الجمهور لكل فريق".
وأتم "عقوبات رابطة الأندية تخرج وفقا لتقرير مراقب المباراة وإذا كانت هناك أي شكوى من أحد عناصر اللعبة سيتم تحويلها إلى لجنة الانضباط".
وأصدرت رابطة الأندية المصرية بيانا تحذر فيه جماهير الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري بالمنع من الحضور حتى نهاية الموسم.
وأكد بيان الرابطة على أن هدفها منذ اليوم الأول كان هو عودة الجماهير إلى الملاعب والحفاظ على تواجدها وتوفير كافة مقومات التشجيع المثالي.
وشددت الرابطة على إمكانية إصدار عقوبات بمنع حضور الجماهير حتى نهاية الموسم حال تكررت الهتافات والسباب الجماعي بصرف النظر عن ورود الأسماء في مواقف مشابهة من قبل من عدمه.
وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامات مالية على أندية الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري بسبب السباب الجماعي للجمهور خلال مباريات الجولة 25 من الدوري.
وإليكم جميع عقوبات رابطة الأندية والتي جاءت كالآتي:
تغريم الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي للجمهور.
منع 3 آلاف مشجع من جمهور الأهلي من حضور مباراتين بسبب التعرض بالسباب لعناصر اللعبة والأندية.
منع 2012 من جمهور الإسماعيلي و874 من جمهور الاتحاد السكندري من حضور مباراتين بسبب السباب الجماعي.
إيقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر مباراة واحدة وتغريمه 10 ألف جنيه للطرد وعدم الإمتثال للقرار.
إيقاف عبد الباقي جمال مدرب غزل المحلة مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم خلال مباراة فيوتشر.