دياب: لا نريد إفساد خطة عودة الجمهور بشكل كامل.. وسيتم تغيير شكل العقوبات

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة على ضرورة عدم خروج الجماهير عن النص في مباريات الدوري المصري من أجل مساعدة الرابطة في إعادة الجمهور بأعداد كاملة.

وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا نريد أن يتم إفساد خططنا لعودة الجمهور بشكل كامل للمدرجات ويجب أن يكون هناك قواعد شديدة لمعاقبة المخطئ".

وأضاف "نعاقب الجمهور الذي يحضر المباريات منذ الموسم الماضي ولا نعمم العقوبة على جمهور الفريق بشكل كامل".

وواصل "عندما تشهد جولة واحدة في الدوري سباب جماعي في 3 مباريات إذا فيجب أن يكون هناك عقوبات لأننا حذرنا قبل ذلك والآن نفذنا ما حذرنا منه".

وشرح "بيان رابطة الأندية التحذيري موجه بشكل عام لكل أندية الدوري وأي سباب جماعي في أي مباراة سيتم بعده منع جمهور الفريق من حضور المباريات لنهاية الموسم وذلك للحفاظ على مكتسبات عودة الجمهور".

واستمر في تصريحاته "هناك استراتيجية جديدة سيتم العمل بها مع زيادة أعداد الجمهور وسيتم تغليظ العقوبات بحيث أن يكون هناك تأثير على نسبة الجمهور لكل فريق".

وأتم "عقوبات رابطة الأندية تخرج وفقا لتقرير مراقب المباراة وإذا كانت هناك أي شكوى من أحد عناصر اللعبة سيتم تحويلها إلى لجنة الانضباط".

وأصدرت رابطة الأندية المصرية بيانا تحذر فيه جماهير الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري بالمنع من الحضور حتى نهاية الموسم.

وأكد بيان الرابطة على أن هدفها منذ اليوم الأول كان هو عودة الجماهير إلى الملاعب والحفاظ على تواجدها وتوفير كافة مقومات التشجيع المثالي.

وشددت الرابطة على إمكانية إصدار عقوبات بمنع حضور الجماهير حتى نهاية الموسم حال تكررت الهتافات والسباب الجماعي بصرف النظر عن ورود الأسماء في مواقف مشابهة من قبل من عدمه.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامات مالية على أندية الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري بسبب السباب الجماعي للجمهور خلال مباريات الجولة 25 من الدوري.