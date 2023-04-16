أنشيلوتي: كروس وفينيسيوس سيلعبان ضد تشيلسي.. وبنزيمة علامة على جاهزية الفريق

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على جاهزية ثنائي الفريق فينيسيوس جونيور وتوني كروس لمواجهة تشيلسي يوم الثلاثاء المقبل.

وحقق ريال مدريد الفوز على قادش بهدفين دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي للصحفيين عقب المباراة: "سعيد لأننا رأينا الفريق يلعب بالتزام على الرغم من أننا افتقدنا لبعض النجاح في الشوط الأول ولكن الفريق لعب بشكل جيد".

واستمر "لم يصدق أي أحد ما كان يحدث ورفض الكرة لدخول الشباك ولكننا سجلنا في الوقت الأكثر تعقيدا والفريق أظهر الطاقة وشخصية جيدة في مباراة كان من الممكن ألا نفوز بها".

وتحدث أنشيلوتي عن ناتشو الذي سجل هدف الفريق الأول في المباراة قائلا: "لقد لعب في جهة بالشوط الأول وفي الثاني لاعب بالناحية الأخرى، هو وسيبايوس وأسينسيو يضيفون الكثير من القيم لذلك الفريق".

وتابع "أسينسيو صنع الفارق في أكثر من مباراة بتسجيله للأهداف واليوم قام بعمل جيد وكان رودريجو وبنزيمة هما أكثر من حصلا على فرق ولم تسجل ولكنهما لعبا مباراة جيدة واستحقا التسجيل".

وواصل "مباراة برشلونة قد خيتافي؟ غدا سيجب على اللاعبين الذين لم يلعبوا أن يتدربوا واليوم سينتهي بذلك وسيحصل اللاعبون على الراحة".

وأضاف "هذه المباراة تعطينا الكثير من الشك حول تشكيل يوم الثلاثاء والكثير قاموا بعمل جيد مثل أوريلين تشواميني وأسينسيو وكريم أيضا ولكن هذا أيضا سيضيف راحة البال لوجود عدد من الموارد على مقاعد البدلاء".

وشدد "الفريق في حالة جيدة جدا ولدينا طاقة كبيرة ولدينا لاعب يبلغ من العمر 35 عاما خاض مباراة رائعة يوم الأربعاء الماضي وكرر ذلك بعد ثلاثة أيام وبنزيمة بمثابة العلامة على جاهزية الفريق البدنية".

وأكمل "كان بإمكاننا أن نكون أفضل في الدوري لقد دفعنا الكثير بسبب شهر يناير وفقدنا نقاطا جعلتنا متأخرين حاليا".

وأتم "توني كروس وفينيسيوس جونيور سيلعبان ضد تشيلسي ولم يمكنها فعل ذلك اليوم لأنهما شعرا بعدم الراحة ولكن سيكونان في أفضل حالاتهما يوم الثلاثاء".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة تشيلسي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستامفورد بريدج في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو.