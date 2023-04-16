الكومي: البعض يريد إعادتنا للعب بدون جماهير.. وعقوبات جديدة ممكنة

تحدث إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن العقوبات الواردة ضد المخالفات الجماهيرية في الدوري المصري.

وقال الكومي في تصريحاته لقناة صدى البلد: "نحن بحاجة إلى عودة الجماهير. اللاعب ليس بحاجة لمقاعد خاوية في المدرجات، بل للجماهير التي هي بمثابة الروح للجسد، وهذه مسلمات بالنسبة لنا".

وأضاف "كنا سعداء ببداية عودة الجماهير رويدا رويدا، والصورة الأخيرة التي رأيناها مباراة الأهلي الإفريقية (أمام الهلال) كانت رائعة بامتلاء استاد القاهرة".

وتابع "الأمن المصري قادر على تأمين أي فعالية بكل أريحية، ولكن البعض يريد أن يعيدنا للعب بدون جماهير وهذا لن يحدث".

وأوضح الكومي "عامر حسين (عضو اتحاد الكرة ورابطة الأندية) يعمل على دراسة العقوبات الممكنة والصورة النهائية، سواء فيما يخص الغرامات المالية أو تخفيض الأعداد المصرح بها للحضور الجماهيري للنادي موضع العقوبة بنسبة 25%".

واختتم "نرجو الحرص على عدم العودة إلى الوراء ومساعدتنا على استمرار الحضور الجماهيري وعودة الصورة الحضارية المعروفة عن الجمهور المصري".

ماذا حدث؟

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامات مالية على أندية الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري بسبب السباب الجماعي للجمهور خلال مباريات الجولة 24 من الدوري.

وجاءت عقوبات رابطة الأندية على مباريات الأهلي ضد فاركو، والإسماعيلي ضد إنبي، والاتحاد السكندري ضد سموحة.

وأعلنت رابطة الأندية عن عقوبات الجولة 24 عبر بيان مرسل للصحفين.

وإليكم جميع عقوبات رابطة الأندية والتي جاءت كالآتي:

تغريم الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي للجمهور.

منع 3 آلاف مشجع من جمهور الأهلي من حضور مباراتين بسبب التعرض بالسباب لعناصر اللعبة والأندية.

منع 2012 من جمهور الإسماعيلي و874 من جمهور الاتحاد السكندري من حضور مباراتين بسبب السباب الجماعي.

إيقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر مباراة واحدة وتغريمه 10 ألف جنيه للطرد وعدم الإمتثال للقرار.

إيقاف عبد الباقي جمال مدرب غزل المحلة مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم خلال مباراة فيوتشر.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية بيانا تحذر فيه جماهير الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري بالمنع من الحضور حتى نهاية الموسم.

وجاء نص بيان الرابطة كالتالي:

"لما كان الشغل الشاغل لرابطة الأندية المصرية المحترفة منذ اليوم الأول لها هو عودة الجماهير والحفاظ على تواجدها وتوفير كل مقومات التشجيع المثالي لها والحفاظ على الروح الرياضية في مدرجات ملاعب كرة القدم، فإن الرابطة لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق هذه الأهداف السابق ذكرها، مستمدة قوتها من دعم الأندية ورغبتها هي الأخرى في محاربة كل مظاهر الخروج عن المألوف في ملاعبنا".

"وبالإشارة إلى عقوبات رابطة الأندية الأخيرة في حق بعض جماهير النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري والنادي الإسماعيلي بسبب الهتافات والسباب الجماعي، في حالة تكرار مثل هذه الهتافات سيكون العقاب المباشر هو الحرمان من حضور مباريات الدوري حتى نهاية الموسم، بصرف النظر عن ورود الأسماء في مواقف مشابهة من قبل من عدمه، ولذلك سيتم حرمانهم من الحضور نهائيا حتى انتهاء الموسم الكروي الحالي".

"في الختام تتمنى رابطة الأندية المصرية المحترفة التوفيق لكل الأندية".