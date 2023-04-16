عقوبات رابطة الأندية: منع جمهور الأهلي والإسماعيلي والاتحاد من حضور مباراتين

الأحد، 16 أبريل 2023 - 00:54

كتب : أحمد الخولي

جمهور الأهلي أمام فاركو في استاد القاهرة

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامات مالية على أندية الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري بسبب السباب الجماعي للجمهور خلال مباريات الجولة 25 من الدوري.

وجاءت عقوبات رابطة الأندية على مباريات الأهلي ضد فاركو، والإسماعيلي ضد إنبي، والاتحاد السكندري ضد سموحة.

وأعلنت رابطة الأندية عن عقوبات الجولة 24 عبر بيان مرسل للصحفين.

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وإليكم جميع عقوبات رابطة الأندية والتي جاءت كالآتي:

تغريم الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي للجمهور.

منع 3 آلاف مشجع من جمهور الأهلي من حضور مباراتين بسبب التعرض بالسباب لعناصر اللعبة والأندية.

منع 2012 من جمهور الإسماعيلي و874 من جمهور الاتحاد السكندري من حضور مباراتين بسبب السباب الجماعي.

إيقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر مباراة واحدة وتغريمه 10 ألف جنيه للطرد وعدم الإمتثال للقرار.

إيقاف عبد الباقي جمال مدرب غزل المحلة مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم خلال مباراة فيوتشر.

الأهلي الإسماعيلي الاتحاد السكندري رابطة الأندية
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