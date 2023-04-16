مجلس أبو ظبي الرياضي: نفاد 70% من تذاكر مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي

أعلن سهيل العريفي مديرإدارة الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي عن نفاذ 70% من تذاكر مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وقال العريفي عبر قناة صدى البلد: الجمهور عليه دور كبير في المباراة وأي شخص يخرج عن النص سيسيئ لناديه وفي أكبر دوريات العالم هناك قرارات انضباطية وهذا شيء طبيعي".

وتابع "الإقبال على التذاكر كان كبيرا جدا ومن الممكن أن تعرف عدد الأشخاص على الموقع بمجرد دخولك الرابط واعتقد أن 70% من التذاكر قد تم حجزها بالفعل".

وواصل "الفريقين لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة في الإمارات وليس في مصر فقط وأغلب المواطنين في الإمارات يرغبون في حضور المباراة".

وشدد "حسب معلوماتي لم يتم اختيار طاقم تحكيم المباراة وهذه أمور فنية تخص الاتحاد المصري لكرة القدم سواء كان طاقم التحكيم مصري أو أجنبي واعتقد أنهم سيختارون الأفضل كالعادة".

وكان مجلس أبو ظبي الرياضي قد أعلن فتح باب حجز تذاكر حضور المباراة مساء اليوم.

ويستقبل ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وتقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء الجمعة 5 مايو في استاد محمد بن زايد.

وكانت النسخة السابقة بين نفس الفريقين في أكتوبر الماضي، قد استضافها ملعب هزاع بن زايد في العين، وفاز الأهلي بثنائية نظيفة.

وسبق أن استضاف ملعب محمد بن زايد في أبوظبي كأس السوبر المصري مرتين.

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الأولى في فبراير 2017 وفاز بها الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية.

والثانية في فبراير 2020 وفاز بها الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية أيضًا.

فيما استضاف ملعب هزاع بن زايد في العين السوبر في 2015، و2018، و2022، وفاز بها الأهلي جميعًا.