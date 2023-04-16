رابطة الأندية تحذر الأهلي والإسماعيلي والاتحاد من منع الجمهور لنهاية الموسم

أصدرت رابطة الأندية المصرية بيانا تحذر فيه جماهير الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري بالمنع من الحضور حتى نهاية الموسم.

وأكد بيان الرابطة على أن هدفها منذ اليوم الأول كان هو عودة الجماهير إلى الملاعب والحفاظ على تواجدها وتوفير كافة مقومات التشجيع المثالي.

وشددت الرابطة على إمكانية إصدار عقوبات بمنع حضور الجماهير حتى نهاية الموسم حال تكررت الهتافات والسباب الجماعي بصرف النظر عن ورود الأسماء في مواقف مشابهة من قبل من عدمه.

وجاء نص بيان الرابطة كالتالي:

"لما كان الشغل الشاغل لرابطة الأندية المصرية المحترفة منذ اليوم الأول لها هو عودة الجماهير والحفاظ على تواجدها وتوفير كل مقومات التشجيع المثالي لها والحفاظ على الروح الرياضية في مدرجات ملاعب كرة القدم، فإن الرابطة لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق هذه الأهداف السابق ذكرها، مستمدة قوتها من دعم الأندية ورغبتها هي الأخرى في محاربة كل مظاهر الخروج عن المألوف في ملاعبنا".

"وبالإشارة إلى عقوبات رابطة الأندية الأخيرة في حق بعض جماهير النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري والنادي الإسماعيلي بسبب الهتافات والسباب الجماعي، في حالة تكرار مثل هذه الهتافات سيكون العقاب المباشر هو الحرمان من حضور مباريات الدوري حتى نهاية الموسم، بصرف النظر عن ورود الأسماء في مواقف مشابهة من قبل من عدمه، ولذلك سيتم حرمانهم من الحضور نهائيا حتى انتهاء الموسم الكروي الحالي".

"في الختام تتمنى رابطة الأندية المصرية المحترفة التوفيق لكل الأندية".