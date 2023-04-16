فريق أنوش يتوج بلقب ريد بل فور تو سكور ويتأهل للبطولة العالمية

توج فريق أنوش بلقب بطولة ريد بل المصرية.

وفاز فريق أنوش بالمباراة النهائية والتي أقيمت في مركو الشباب القلعة.

وتأهل أنوش إلى بطولة ريد بل العالمية والتي ستقام في نادي ريد بل لايبزج بألمانيا.

وكان أنوش قد تأهل إلى البطولة النهائية بعد الفوز بتصفيات مدينة البحيرة.

وسيلعب أنوش في البطولة النهائية بألمانيا كممثل لمصر ويواجه الفرق الفائزة من 25 دولة مختلفة.

تعتبر بطولة ريد بُل فور تو سكور لعبة فريدة من نوعها في الدقائق الأولى والأخيرة من المباريات التي تستمر لمدة 10 دقائق، يتم ضرب أهداف الفرق المؤلفة من 4 لاعبين ولاعب بديل بالضعف. لا توجد فترات راحة أو حراس مرمى، فتتحول اللعبة لمباريات مليئة بالإثارة.

وشهدت البطولة حضور لاعب الفري ستايل الفرنسي شون جارنييه وأقيمت مباراة فري ستايل على هامش البطولة بين المصرييين يوروك وجيمي.