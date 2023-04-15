مرتضى: الزمالك سيتقدم بشكوى لـ فيفا ضد جمهور الأهلي الذي تعمد سباب شيكابالا

السبت، 15 أبريل 2023 - 23:51

كتب : FilGoal

محمود عبد الرازق شيكابالا

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك أن ناديه سيتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد جمهور الأهلي.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال مرتضى منصور عبر قناته الخاصة بموقع يوتيوب: "الزمالك سيتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي ضد جمهور الأهلي الذي تعمد توجيه السباب لـ شيكابالا خلال مباراة فاركو".

وواصل "الشكوى يتم ترجمتها إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وسيتم إرسالها إلى الاتحاد الدولي بواسطة محامي الزمالك وأمير مرتضى المشرف على الكرة في النادي".

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وأضاف "إذا لم يحصل الزمالك على حق شيكابالا سأتقدم باستقالتي من رئاسة النادي".

وواصل "أمير مرتضى يعمل في الزمالك بشكل تطوعي ويدفع من جيبه الخاص".

وأكمل "أرسلنا أول أمس إلى الاتحاد الدولي بشأن قضية كهربا ولن نعلن عن التفاصل الآن لكننا لسنا نائمين على المؤامرة ضد الزمالك في هذه الأزمة".

من جانبه علق شيكابالا خلال ظهوره مع مرتضى قائلا: "نريد أن نحصل على حقنا هذه المرة لأننا لا علاقة لنا بالمباراة".

الزمالك مرتضى منصور شيكابالا
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