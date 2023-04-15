البنك الأهلي ينعش آماله.. وطلائع الجيش بلا فوز للمباراة الـ 14 على التوالي

السبت، 15 أبريل 2023 - 23:39

كتب : FilGoal

البنك الأهلي

تغلب البنك الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز.

سجل الهدفين خالد سطوحي بالخطأ في الدقيقة 25 وأسامة فيصل في الدقيقة 51.

الفوز رفع رصيد البنك الأهلي إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر، أعلى مراكز الهبوط.

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أما طلائع الجيش فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.

وحقق البنك الأهلي فوزه الأول في آخر 3 مباريات، بعد خسارتين أمام إنبي والزمالك.

أما طلائع الجيش، فاستمر بلا فوز للمباراة الـ 14 على التوالي في الدوري المصري.

آخر فوز للطلائع في الدوري كان أمام البنك الأهلي في 20 ديسمبر 2022.

أحداث المباراة

حاول مصطفى الخواجة لاعب طلائع الجيش من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 10 ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 25 أتى الهدف الأول لصالح فريق البنك الأهلي عن طريق خالد سطوحي لاعب الجيش بالخطأ في مرماه.

وحول سطوحي تسديدة من أسامة فيصل إلى المرمى عن طريق الخطأ أثناء محاولة إبعادها.

وسدد أحمد ياسر لاعب البنك الأهلي من خارج منطقة الجزاء ولكن بعيدا عن المرمى في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 33 سدد محمد هلال لاعب البنك الأهلي من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت الكرة بجوار القائم الأيمن.

وأتى الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد خطأ في التمرير من حارس مرمى الجيش محمد شعبان فوصلت الكرة إلى محمود قاعود ليمرر إلى أسامة فيصل المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت منتصف المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 60 حاول أحمد سمير لاعب الطلائع بتسديدة قوية ارتطمت بإسحاق يعقوب ومرت إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

وأخيرا أطلق إسلام محارب تسديدة ضعيفة في الدقيقة 89 من داخل المنطقة وصلت سهلة إلى الحارس محمد أبو جبل.

الفوز رفع رصيد البنك الأهلي إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر، أعلى مراكز الهبوط.

أما طلائع الجيش فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.

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