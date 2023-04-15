باريس يفوز على لانس بثلاثية ويوسع الفارق في الصدارة.. ورقم قياسي جديد لـ ميسي

حقق باريس سان جيرمان الفوز على لانس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الـ 31 من الدوري الفرنسي.

الفوز جاء كرد على خسارة باريس سان جيرمان أمام لانس بنقس النتيجة في الدور الأول.

سجل أهداف باريس سان جيرمان في المباراة كل من كيليان مبابي وفيتينا وليونيل ميسي.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة الـ 72 في صدارة جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن لانس الذي توقف رصيده عند النقطة الـ 63 في المركز الثاني.

ووصل ميسي للهدف الـ 495 ليكون هو أكثر من سجل أهدافا في الدوريات الخمس الكبرى ليعبر كريستيانو رونالدو.

شهدت الدقيقة الـ 19 طرد عبد الصمد لاعب لانس بعد تدخل عنيف على أشرف حكيمي ليحصل على بطاقة حمراء مباشرة.

وتقدم مبابي بالهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة الـ 31 بعد تبادل الكرة مع فيتينا لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وبعد 6 دقائق أضاف فيتينيا الهدف الثاني بعد تمريرة من من نونو مينديز داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 40 أكمل ميسي ثلاثية باريس سان جيرمان مستغلا تمريرة رائعة من مبابي بالطعب لينفرد ويسجل مباشرة.

وفي الدقيقة الـ 60 سجل بريمسلاف فرانكوفسكي هدف لانس الوحيد من ركلة جزاء.

وسيلعب باريس سان جيرمان مباراته المقلة ضد أنجير خارج ملعبه يوم 21 إبريل، بينما سيلتقي لانب مع موناكو.