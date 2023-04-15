مران الأهلي - عودة تاو وعبد المنعم.. وبداية تأهيل كريستو

واصل فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سموحة في الجولة المقبلة من بطولة الدوري.

جاء ذلك بدون راحة بعد الفوز الذي حققه أمس الجمعة على حساب فريق فاركو بثلاثة أهداف دون مقابل في إطار منافسات البطولة.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق اجتماعًا مع الطاقم المعاون له لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالمرحلة القادمة.

وأدت مجموعة اللاعبين التي شاركت بشكل أساسي في مباراة فاركو تدريبات استشفائية، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات بدنية وخططية متنوعة.

وانتظم بيرسي تاو في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيه من نزلة البرد التي أبعدته عن التدريبات الأخيرة.

وأدت مجموعة اللاعبين التي شاركت بشكل أساسي في مباراة فاركو تدريبات استشفائية، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات بدنية وخططية متنوعة.

وبدأ محمد الضاوي "كريستو" تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة فاركو التي جمعت الفريقين أمس الجمعة ببطولة الدوري الممتاز.

وأكد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي أن الضاوي تعرض للإصابة بجزع في كاحل القدم، وسوف يؤدي جلسات علاج طبيعي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وشارك محمد عبد المنعم مدافع الفريق في مران اليوم بعد أن تعافى من الإصابة التي لحقت به عقب مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.