انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي

السبت، 15 أبريل 2023 - 22:58

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للمباراة الأولى في نهائي دوري الكرة الطائرة بين الزمالك والأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي الرجال وتتكرر المواجهة في السيدات.

ويقام نهائي منافسات الكرة الطائرة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصد اللقب.

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وجاء جدول مباريات نهائي الرجال كالآتي:

السبت 15 أبريل: الزمالك × الأهلي (11 مساء)

الأحد 16 أبريل: الأهلي × الزمالك (11 مساء)

وتقام جميع المباريات على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحال تعادل الفريقين يتم اللجوء لمباراة فاصلة وتقرر إقامتها يوم الإثنين 17 أبريل الجاري.

يذكر أن الزمالك هو حامل لقب دوري الكرة الطائرة المصري.

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نهاية المباراة: الزمالك 3-1 الأهلي

نهاية الشوط الرابع: الزمالك 25-22 الأهلي

24-22.. محاولة أخيرة

21-24.. الأهلي يتمسك بالأمل

24-20.. محاولات الأهلي الأخيرة

24-19.. نقطة وحيدة

23-19 للزمالك.. الحسم أقرب للأبيض

22-19.. الزمالك يقترب من حسم المباراة

بقرار الحكم: النقطة للزمالك.. 20-19 للأبيض

الأهلي يتقدم 20-19

19-19.. تعادل يشعل الشوط مرة أخرى

18-15 لصالح الزمالك

الزمالك يتقدم 2-1 في بداية الشوط الرابع

* إذا فاز الزمالك بالشوط الرابع يفوز بالمباراة، أما إذا فاز الأهلي يحتكم الطرفان للشوط الخامس والأخير.

نهاية الشوط الثالث: الزمالك 26-24 الأهلي

25-24 لصالح الزمالك

24-24.. التعادل يشعل الشوط

24-21 لصالح الزمالك

22-21 لصالح الزمالك

تعادل جديد.. 21-21

21-20 لصالح الأهلي

20-20

19-18 للأهلي.. المنافسة على صفيح ساخن في الشوط الثالث

تعادل جديد 15-15

الأبيض يتقدم 15-14

10-8 لصالح الأهلي

7-5 لصالح الأهلي

الأهلي يتقدم 5-3 في الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني: الزمالك 29-27 الأهلي

27-26 للزمالك

26-26.. القرار باحتساب النقطة للأهلي والتعادل

26-25 لصالح الزمالك.. والحكم يراجع النقطة الأخيرة

الزمالك يتقدم 25-24

تعادل جديد 24-24

الزمالك يتقدم 24-23

التعادل من جديد.. 23-23

الزمالك يتقدم 23-22

22-22 تعادل آخر يشعل المباراة

19-17.. الزمالك يتقدم بفارق نقطتين

18-17.. الفارق يتقلص والصراع يشتعل

الأبيض يوسع الفارق.. 17-14

16-14 لصالح الزمالك

9-9.. تعادل بين الفريقين

5-4 لصالح الزمالك في الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: الزمالك 17-25 الأهلي

22-15 لصالح الأهلي

النتيجة 18-11 لصالح الأهلي

6-5 لصالح الأهلي

الأهلي يتقدم 3-1 في الشوط الأول

بداية المباراة

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