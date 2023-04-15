كرة يد - الخطيب يجتمع بـ ديفيز وجهاز الأهلي بعد التتويج بالثنائية المحلية

السبت، 15 أبريل 2023 - 22:22

كتب : FilGoal

محمود الخطيب رئيس الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا مطولًا اليوم مع الجهاز الفني لفريق كرة اليد بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني.

جاء ذلك عقب التتويج ببطولة كأس مصر أمس -الجمعة- والذي جاء بعد أيام قليلة من الفوز ببطولة دوري المحترفين.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، بدأ الاجتماع بتهنئة رئيس النادي للجهاز الفني، والإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلها مع لاعبيه على مدار الموسم من أجل الجمع بين بطولتي الدوري والكأس.

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وتطرق الحديث إلى الترتيبات اللازمة واحتياجات الفريق للمرحلة المقبلة والتي تشهد العديد من التحديات، خاصة وأن الفريق سوف يخوض منافسات قوية في بطولتي كأس السوبر الإفريقية وكأس الكؤوس.

حضر الاجتماع كل من: خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وعمرو محب القائم بأعمال الترجمة.

واستمع رئيس النادي إلى رؤية المدير الفني ومعاونيه، بهدف استمرار مسيرة الانتصارات والتتويج بالبطولات وإسعاد جماهير الأهلي، وأكد على دعم مجلس الإدارة للفريق وجهازه على كافة المستويات، على حد وصف الموقع الرسمي.

وفاز الأهلي على الزمالك في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لدوري المحترفين، بينما فاز على سبورتينج في نهائي الكأس.

وجمع الأهلي بين الدوري والكأس في ثنائية محلية لكرة اليد هي الأولى له منذ 2014.

وفاز الأهلي بالكأس الرابع في آخر 5 نسخ لكرة اليد.

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