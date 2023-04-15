عودة "صائم" نانت.. الجزائري حجام في قائمة الفريق رغم تصريحات مدربه السابقة

في تطور مفاجئ بحسب وصف الصحافة الفرنسية، عاد المدافع الجزائري جوان حجام إلى قائمة نانت لمواجهة أوكسير ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

الجزائري الدولي كان خارج قوائم المباريات السابقة بسبب إصراره على الصيام في شهر رمضان.

وتقام المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت فرنسا أي خلال وقت الصيام، وهو ما أثار الاندهاش بسبب التصريحات السابقة لمدرب نانت أنطوان كومبواريه.

وقال كومبواريه خلال مؤتمر صحفي: "لدي قاعدة بسيطة فقط، لا مشكلة في صيام اللاعبين خلال الأسبوع ولكن في يوم المباراة الأمر ممنوع والذي سيقرر الصيام في يوم المباراة سيجلس في المنزل وأنا لن أعبث بصحة اللاعبين وأضع زملائهم في المشاكل، عندما لا تأكل يكون الأمر معقدا".

وفقا لصحيفة "ويست فرانس" فإن حجام قد وافق على الإفطار في يوم المباراة التي ستلعب خارج ملعب النادي ولكنه أصر على الصيام في الأيام التي يلعب فيها الفريق على ملعبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن باقي اللاعبين المسلمين في الفريق قد وافقوا على الإفطار في أيام المباريات.

صاحب الـ 20 عاما هو لاعب جزائري خاض مباراته الأولى الدولية ضد النيجر خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان قد أصدر بيانا شدد فيه على رفضه لإيقاف الحكام للمباريات ليتمكن اللاعبين المسلمين من كسر صيامهم في المباريات التي توافق موعد آذان المغرب.