بثنائية خلال 3 دقائق.. فيرنر يصل للهدف رقم 100 في الدوري الألماني
السبت، 15 أبريل 2023 - 21:03
كتب : FilGoal
سجل تيمو فيرنر مهاجم آر بي لايبيزج هدفه رقم 100 في الدوري الألماني.
تيمو فيرنر
النادي : لايبزج
ونجح فيرنر في تسجيل هدفين في فوز فريقه على أوجسبورج بثلاثية مقابل هدفين في الجولة 28 من الدوري الألماني.
ثنائية تيمو فيرنر جاءت خلال 3 دقائق فقط، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 32، والثاني في الدقيقة 35.
ونجح تيمو فيرنر في الوصول إلى الهدف رقم 100 خلال 244 مباراة له في الدوري الألماني.
وهو الهدف رقم 9 له خلال الموسج الجاري في الدوري الألماني.
وعاد تيمو فيرنر لصفوف لايبزج بداية الموسم الجاري بعدما قضى موسمين مع تشيلسي الإنجليزي.
وخلال الموسم الجاري لعب فيرنر البالغ من العمر 27 عاما 33 مباراة مع فريقه بمختلف المسابقات سجل خلالها 16 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.
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