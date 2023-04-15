مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0) - (0) طلائع الجيش
السبت، 15 أبريل 2023 - 20:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز.
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بداية المباراة
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