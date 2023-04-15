انتهت في الدوري المصري - البنك الأهلي (2) - (0) طلائع الجيش

السبت، 15 أبريل 2023 - 20:55

كتب : FilGoal

هدف محمد هلال - الزمالك ضد البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز.

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ق 89 تسديدة ضعيفة من إسلام محارب لاعب فريق الجيش من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة للحارس محمد أيو جبل.

ق 60 تسديدة قوية من أحمد سمير لاعب فريق الجيش من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بإسحاق يعقوب ومرت إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

ق 51 جوووول.. خطأ في التمرير من حارس مرمى الجيش محمد شعبان فوصلت الكرة إلى محمود قاعود فمرر إلى أسامة فيصل المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت منتصف المرمى الخالي.

ق 33 تسديدة قوية من محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

ق 28 تسديدة من احمد ياسر لاعب فريق البنك الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ق 25 جووول أول لصالح فريق البنك الأهلي عن طريق خالد سطوحي لاعب الجيش بالخطأ في مرماه.. تسديدة من أسامة فيصل من يسار منطقة الجزاء حاول خالد سطوحي إبعادها ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ.

ق 10 تسديدة من مصطفى الخواجة لاعب فريق الجيش من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة

الدوري المصري طلائع الجيش البنك الأهلي
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