انتهت الدوري الإسباني - قادش (0)-(2) ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة قادش ضد ريال مدريد في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق80. دخول إدين هازارد ولوكا مودريتش بدلا من فالفيردي ورودريجو.

ق75. جوووول الثاني لريال مدريد عن طريق ماركو أسينسيو بتسديجة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق72. جووووول أول لريال مدريد عن طريق ناتشو فيرنانديز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق58. فالفيردي يهدر أمام المرمى ركنية أسينسيو الذي مررها سريعا.

ق57. فالفيدري يمرر أمام المرمى الخال من الحارس نحو رودريجو الذي أهدر من جديد.

ق49. انفراد جديد ضائع من رودريجو يتصدى له الحارس دافيد جيل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. الحارس يتألق من جديد بالتصدي لتسديدة رائعة من سيبايوس.

ق40. جيل يتصدى من انفراد رودريجو الذي مر بشكل رائع من حارس المرمى.

ق34. مرور رائع من رودريجو الذي مرر أمام المرمى لسيبايوس ليسدد وترتد من الحارس وعادت الكرة لبنزيمة الذي سدد ولكن الكرة ارتدت من العارضة.

ق18. بنزيمة يهدر بعد تبادل رائع للكرة مع أسينسيو.

ق16. أسينسيو يهدر أمام المرمى.

ق12. تسديدة من إسبينو ترتد من عارضة تيبو كورتوا.

ق10. تسديدة من فالفيردي بجوار المرمى.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل