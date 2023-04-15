مطاردة أرسنال تتواصل.. هالاند التاريخي يقود مانشستر سيتي للفوز على ليستر بثلاثية

السبت، 15 أبريل 2023 - 20:23

كتب : FilGoal

هدف إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

واصل مانشستر سيتي ملاحقته لأرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل واحد ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف مانشستر سيتي إرلينج هالاند هدفين، وجون ستونز، وأحرز كيليشي إيهيناتشو هدف ليستر سيتي الوحيد.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 70 في المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر.

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وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 25 نقطة في المركز قبل الأخير.

التشكيل

أجرى الإسباني بيب جوارديولا ثلاثة تغييرات على تشكيل مانشستر سيتي الذي واجه بايرن ميونيخ في دوري الأبطال.

وبدأ الثلاثي كايل ووكر وإيمريك لابورت ورياض محرز في التشكيل الأساسي على حساب مانويل أكانجي وناثان أكي وإلكاي جوندوجان.

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أحداث المباراة

لم يمهل مانشستر سيتي ضيفه أكثر من خمس دقائق، ليسجل جون ستونز الهدف الأول بتسديدة يسارية قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشبك.

وبعدها بسبع دقائق عاد الحكم لتقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء بعد لمسة يد على ويلفرد نديدي.

ونجح هالاند في تحويلها بنجاح إلى الشباك معلنا عن هدفه الـ31 في الدوري هذا الموسم.

وفي الدقيقة 25 عاد هالاند ليوقع على الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد تمريرة سحرية من كيفن دي بروين.

وبذلك يصل إرلينج هالاند إلى الهدف رقم 32 هذا الموسم وهو نفس رقم محمد صلاح في موسم 2017-2018.

واحتاج هالاند إلى 28 مباراة ليصل لهذا الرقم، مقابل 36 لمحمد صلاح.

هدفان يحتاجهما هالاند الآن لمعادلة رقم الثنائي آلان شيرار وأندي كول كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بمشاركة 22 فريق.

وسجل ابن الـ22 عاما 47 هدفا وصنع 6 آخرين في 40 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم بجميع البطولات حتى الآن.

ولم يسفر الشوط الأول عن جديد لينتهي بتقدم مانشستر سيتي بثلاثية.

وتدخل بيب جوارديولا في بداية الشوط الثاني بدخول جوليان ألفاريز ومانويل أكانجي في مكان إرلينج هالاند وجون ستونز.

وأجرى دين سميث -في مباراته الأولى كمدرب لليستر سيتي- تغييرين أيضا، بدخول لوك توماس وكيليشي إيهيناتشو في مكان فيكتور كريستيانسن وجيمي فاردي.

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وبعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، تدخل جوارديولا مجددا بدخول كالفن فيليبس في مكان رودري، ثم كول بالمر في مكان كيفن دي بروين في الدقيقة 62.

ورد سميث بدخول نامبليس ميندي ودينيس باريت في مكان يوري تليمانس ودوسبيري هال.

وكاد رياض محرز أن يسجل الهدف الرابع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس دانييل إيفرسن نجح في التصدي لها.

وأجرى جوارديولا بعدها تغييره الأخير بدخول سيرجي جوميز في مكان جاك جريليش.

وفي الدقيقة 75، نجح البديل كيليشي إيهيناتشو في تقليص الفارق بعد متابعة لتصدي إديرسون لرأسية هاري سوتار ليودعها الشباك.

وطالب لاعبو ليستر سيتي باحتساب ضربة جزاء بداعي لمسة اليد على جوميز ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 91، منع القائم إيهيناتشو من تسجيل الهدف الثاني بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ولم تسفر المباراة عن جديد ليعلن الحكم نهاية المباراة بانتصار هام لمانشستر سيتي على ليستر.

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