التعثر الثالث في آخر أربع مباريات - بايرن يتعادل أمام هوفينهايم.. ودورتموند يرفض استغلال الفرصة

تواصل تعثر بايرن ميونيخ مؤخرا وهذه المرة في الدوري الإنجليزي بالتعادل مع هوفينهايم بهدف لكل فريق.

تقدم بنجامين بافارد في الدقيقة 17 من الشوط الأول بعد صناعة كينجسلي كومان.

وفي الدقيقة 71 أدرك أندري كراماريتش التعادل في الدقيقة 71.

وعاد بافارد ليسجل الهدف الثاني بعدها بدقيقتين، قبل أن تلغي تفنية الفيديو الهدف بداعي التسلل.

تعثر هو الثالث خلال آخر أربع مباريات لبايرن ميونيخ مع مدربه الجديد توماس توخيل، بعد وداع بطولة الكأس أمام فرايبورج والهزيمة أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

التعادل رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 59 في الصدارة، ووصل رصيد هوفينهايم للنقطة 29 في المركز الـ13.

ولم يستغل بوروسيا دورتموند تعثر بايرن من أجل المشاركة في الصدارة، ليتعادل مع شتوتجارت بثلاثة أهداف لكل فريق.

وتقدم سباستيان هالير لدورتموند في الدقيقة 26 من صناعة دونيل مالين.

وبعد سبع دقائق عاد مالين ليوقع على الهدف الثاني لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 39، زادت متاعب شتوتجارت بعد طرد المدافع اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس إثر حصوله على بطاقتين صفراوين.

وسجل سيرهو جيراسي هدفا لشتوتجارت في الدقيقة 52 ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل.

ونجح تانجاي كوليبالي في تقليص الفارق مع الدقيقة 78 بعد تمريرة مميزة منفالديمار أنتون.

وقبل النهاية بست دقائق، أدرك جوشا فاجنومان التعادل لشتوتجارت.

وفي الدقيقة 93، نجح جيوفاني رينا في تسجيل الهدف الثالث لبوروسيا دورتموند من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء.

وبينما كانت المباراة تتجه لنهايتها، عاد فاجنومان ليصنع الهدف الثالث لسيلاس مع الدقيقة 97.

التعادل رفع رصيد دورتموند للنقطة 57 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ المتصدر، ووصل رصيد شتوتجارت إلى 24 نفطة في المركز الـ16.