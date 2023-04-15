التعثر الثالث في آخر أربع مباريات - بايرن يتعادل أمام هوفينهايم.. ودورتموند يرفض استغلال الفرصة

السبت، 15 أبريل 2023 - 17:36

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ

تواصل تعثر بايرن ميونيخ مؤخرا وهذه المرة في الدوري الإنجليزي بالتعادل مع هوفينهايم بهدف لكل فريق.

تقدم بنجامين بافارد في الدقيقة 17 من الشوط الأول بعد صناعة كينجسلي كومان.

وفي الدقيقة 71 أدرك أندري كراماريتش التعادل في الدقيقة 71.

أخبار متعلقة:
إنجاز لم يحدث منذ 25 عاما.. أستون فيلا يضرب نيوكاسل بالثلاثة ويعقد موقفه في صراع الأبطال الرياضية: البليهي يتعافى قبل مواجهة رونالدو في دربي الهلال والنصر تشكيل تشيلسي – 6 تبديلات من لامبارد ضد برايتون تقرير: برنامج مكثف لثنائي الرجاء أملا في اللحاق بمواجهة الأهلي

وعاد بافارد ليسجل الهدف الثاني بعدها بدقيقتين، قبل أن تلغي تفنية الفيديو الهدف بداعي التسلل.

تعثر هو الثالث خلال آخر أربع مباريات لبايرن ميونيخ مع مدربه الجديد توماس توخيل، بعد وداع بطولة الكأس أمام فرايبورج والهزيمة أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

التعادل رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 59 في الصدارة، ووصل رصيد هوفينهايم للنقطة 29 في المركز الـ13.

ولم يستغل بوروسيا دورتموند تعثر بايرن من أجل المشاركة في الصدارة، ليتعادل مع شتوتجارت بثلاثة أهداف لكل فريق.

وتقدم سباستيان هالير لدورتموند في الدقيقة 26 من صناعة دونيل مالين.

وبعد سبع دقائق عاد مالين ليوقع على الهدف الثاني لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 39، زادت متاعب شتوتجارت بعد طرد المدافع اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس إثر حصوله على بطاقتين صفراوين.

وسجل سيرهو جيراسي هدفا لشتوتجارت في الدقيقة 52 ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل.

ونجح تانجاي كوليبالي في تقليص الفارق مع الدقيقة 78 بعد تمريرة مميزة منفالديمار أنتون.

وقبل النهاية بست دقائق، أدرك جوشا فاجنومان التعادل لشتوتجارت.

وفي الدقيقة 93، نجح جيوفاني رينا في تسجيل الهدف الثالث لبوروسيا دورتموند من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء.

وبينما كانت المباراة تتجه لنهايتها، عاد فاجنومان ليصنع الهدف الثالث لسيلاس مع الدقيقة 97.

التعادل رفع رصيد دورتموند للنقطة 57 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ المتصدر، ووصل رصيد شتوتجارت إلى 24 نفطة في المركز الـ16.

بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند الدوري الألماني
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي ضد ليستر.. بداية المباراة بعد قليل الدوري الإنجليزي - سقوط تاريخي لـ تشيلسي.. وتعثر مجنون من توتنام تشكيل مانشستر سيتي - محرز أساسي.. ثلاثة تغييرات من جوارديولا أمام ليستر انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2) - (3) بورنموث.. جوووووووووووووووووول إنجاز لم يحدث منذ 25 عاما.. أستون فيلا يضرب نيوكاسل بالثلاثة ويعقد موقفه في صراع الأبطال تشكيل تشيلسي – 6 تبديلات من لامبارد ضد برايتون مؤتمر تشافي: بقاء بوسكيتس لا يعتمد على ميسي.. وأرفض مقارنتي بـ جوارديولا مؤتمر كلوب عن التعاقد مع بيلينجام.. وضم 12 لاعبا ومعاناة بعد سباعية مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي ضد ليستر.. بداية المباراة بعد قليل 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي - سقوط تاريخي لـ تشيلسي.. وتعثر مجنون من توتنام 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعثر الثالث في آخر أربع مباريات - بايرن يتعادل أمام هوفينهايم.. ودورتموند يرفض استغلال الفرصة 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر سيتي - محرز أساسي.. ثلاثة تغييرات من جوارديولا أمام ليستر 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2) - (3) بورنموث.. جوووووووووووووووووول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
إنجاز لم يحدث منذ 25 عاما.. أستون فيلا يضرب نيوكاسل بالثلاثة ويعقد موقفه في صراع الأبطال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الرياضية: البليهي يتعافى قبل مواجهة رونالدو في دربي الهلال والنصر 3 ساعة | السعودية
تشكيل تشيلسي – 6 تبديلات من لامبارد ضد برايتون 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس مصر كرة يد - الأهلي (27)-(25) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي 2 بايرن ميونيخ يقرر إيقاف ساديو ماني وتغريمه 3 اشتباك ولكمة قوية.. تفاصيل مشاجرة ماني مع ساني بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: كهربا حصل على مهلة جديدة للمشاركة.. والخطوات المقبلة