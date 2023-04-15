الرياضية: البليهي يتعافى قبل مواجهة رونالدو في دربي الهلال والنصر

السبت، 15 أبريل 2023 - 15:22

كتب : FilGoal

علي البليهي وميسي

بات على البليهي مدافع منتخب السعودية ونادي الهلال جاهزا لخوض مباراة فريقه ضد النصر في دربي الرياض العاصمة السعودية.

ويلعب الهلال ضد النصر يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة 25 من منافسات دوري روشن السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن البليهي تعافى من الإصابة في العضلية الخليفة التي غيبته عن الهلال أمام الطائي والباطن على الترتيب.

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وتعرض البليهي للإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة الهلال أمام الفيحاء والتي حمسها فريقه بهدفين دون رد.

وأوضحت التقارير أن البليهي سيجري تدريبات لياقية مكثفة خلال اليومين المقبلين لتكتمل جاهزيته تماما قبل مواجهة النصر الذي يضم بين صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

المدافع صاحب الـ 33 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 18 مباراة بالدوري السعودي وسجل هدفا وحيدا.

الهلال خسر من الباطن بهدف دون رد في مباراة مقدمة من الجولة 24 لدوري روشن السعودي أقيمت أمس الجمعة.

الهلال فقد النقطة الرابعة خلال آخر مباراتين وباتت فرصته صعبة في الحفاظ على لقبه للموسم الرابع على التوالي.

خسارة الهلال جاءت بمثابة هدية لنادي اتحاد جدة متصدر ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة.

ويضم اتحاد جدة بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

وتجمد رصيد الهلال عند 46 نقطة في المركز الرابع.

الهلال النصر الدوري السعودي
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