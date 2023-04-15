موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب.. القنوات الناقلة والمعلق

يستضيف الزمالك منافسه المقاولون العرب في الجولة 26 من الدوري المصري.

وكان الزمالك فاز على حرس الحدود في استاد الكلية الحربية في الجولة 25 من الدوري بثلاثية دون رد.

أما المقاولون فتعادل سلبيا بدون أهداف مع المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري برصيد 39 نقطة بعدما خاض 23 مباراة.

أما المقاولون فيأتي في المركز السادس بـ35 نقطة.









































موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الإثنين المقبل في استاد القاهرة.

وستنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة قناة "أون تايم سبورتس 2".

وسوف يعلق على المباراة حاتم بطيشة.