موعد مباراة سموحة ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق
السبت، 15 أبريل 2023 - 14:28
كتب : FilGoal
يحل الأهلي ضيفا على سموحة لملاقاته في الجولة 26 من الدوري المصري.
وكان الأهلي فاز على فاركو مساء الجمعة في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 25 من المسابقة بثلاثية دون رد.
فيما خسر سموحة في دربي سكندري أمام الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف.
ويتصدر الأهلي جدول الترتيب بـ50 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.
فيما يأتي سموحة في المركز التاسع بـ31 نقطة.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الإثنين المقبل في استاد برج العرب في الإسكندرية.
وستنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.
ومن المقرر أن تنقل المباراة قناة "أون تايم سبورتس 1".
وسوف يعلق على المباراة أيمن الكاشف.
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