إصابة رامي صبري بقطع في الرباط الصليبي

أصيب رامي صبري قائد فاركو بقطع في الرباط الصليبي.

رامي صبري النادي : فاركو فاركو

وأثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بقطع في الرباط الصليبي عقب سقوطه على أرضية الملعب في لقاء فريقه أمس الجمعة ضد فاركو.

وفاز الأهلي على فاركو مساء الجمعة في استاد القاهرة بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري.

بتلك النتيجة استعاد الأهلي صدارة الدوري بعدما وصل للنقطة 50 ويبتعد عن ملاحقه فيوتشر بفارق نقطتين وللمارد الأحمر ثلاث مباريات أقل من منافسه.

أما فاركو فتجمد رصيده عند 32 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

وسيلتقي الأهلي مع سموحة الإثنين المقبل، فيما يواجه فاركو منافسه غزل المحلة.