فلامنجو يعيد سامباولي إلى أمريكا الجنوبية

أعاد فلامنجو المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي للعمل في أمريكا الجنوبية.

سامبولي رحل عن تدريب إشبيلية نهاية الشهر الماضي بعد الخسارة من خيتافي في الدوري الإسباني.

وأعلن فلامنجو عبر حسابه في تويتر توقعيه عقدا مع سامبولي لتولي تدريب الفريق حتى 31 ديسمبر 2024.

المدرب البالغ 63 عاما قاد إشبيلية في 31 مباراة وحقق الفوز في 13 مباراة وخسر 12 وتعادل في 6.

وسبق له تدريب كل من إيبار وأتليتك بلباو وبلد الوليد وليفانتي ديبورتيفو ألافيس الإسباني.

كما عمل سامبولي مدربا لـ مارسيليا الفرنسي في موسم 2021-2022.

O Clube de Regatas do Flamengo comunica que assinou acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco de futebol profissional até 31 de dezembro de 2024.#CRF — Flamengo (@Flamengo) April 14, 2023

ويعود سامباولي للتدريب في أمريكا الجنوبية بعدما حقق أهم نجاحاته التدريبية عندما قاد منتخب تشيلي للقب كوبا أمريكا 2015 لأول مرة في تاريخه.

كما قاد الأرجنتين في كأس العالم 2018، لكنه قدّم مستويات ضعيفة وودّع من دور الـ 16 أمام فرنسا.

وخلال مسيرته التدريبيبة التي بدأت منذ 1994 قاد فنيا فرقه في 949 مباراة حقق الفوز في 359 منها وخسر 330.