وليد الكرتي: الحظ حرمنا من لقب الكأس.. وهدفنا تحقيق البطولة الأولى لـ بيراميدز

شدد المغربي وليد الكرتي لاعب بيراميدز على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب أسوان بمسابقة الدوري.

وفاز بيراميدز على أسوان بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 25.

بيراميدز حقق الفوز في ظهوره الأول بعد الخسارة من الأهلي 2-1 في نهائي كأس مصر.

وقال الكرتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "لاعبو بيراميدز تعاهدوا على تحقيق الانتصار للخروج من الحالة النفسية السيئة بعد خسارة لقب كأس مصر. قدمنا مستوى مميز في النهائي أمام الأهلي ولكننا واجهنا سوء حظ شديد".

وشدد "الفريق كان عليه الخروج سريعا من كبوته والتركيز في مبارياته المتبقية في الدوري للتقدم خطوات في جدول الترتيب، كما أنه أمامه مشوار إفريقي مهم في كأس الكونفدرالية".

واختتم " الفريق يضم لاعبين كبار ولديهم من الخبرات التي تمكنهم من التعامل مع تلك الظروف والخروج منها بأفضل صورة ممكنة والتعويض، ولابد من التركيز في اللقاءات المقبلة لأن بيراميدز هدفه واضح وهو حصد أول بطولاته خلال الموسم الجاري".

وسجل بلاتي توريه وفخري لاكاي (هدفين) أهداف بيراميدز في اللقاء الذي أقيم على استاد أسوان.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد أسوان عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.