من أجل إنجاز جديد.. قطر تواجه المكسيك في الكأس الذهبية

السبت، 15 أبريل 2023 - 11:40

كتب : FilGoal

قطر

أسفرت قرعة الكأس الذهبية عن وقوع منتخب قطر في مواجهة المكسيك في المجموعة الثانية.

وأقيمت صباح اليوم السبت مراسم قرعة الكأس الذهبية 2023 والتي سوف تقام في أمريكا وكندا.

ووقع منتخب قطر والمكسيك في المجموعة سويا رفقة كل من هاييتي وهندوراس.

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وكان اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى لكرة القدم "كونكاكاف" أعلن في عام 2020 عن مشاركة قطر في البطولة بدعوة وذلك في نسختي 2021 و2023.

وكان منتخب قطر تأهل لنصف النهائي في النسخة الماضية قبل هزيمته من أمريكا في نصف النهائي بهدف دون رد.

وسبق لكونكاكاف دعوة العديد من المنتخبات للمشاركة في البطولة من قبل وهم البرازيل وكولومبيا وبيرو وكوريا الجنوبية والإكوادور وجنوب إفريقيا.

وستقام البطولة في الفترة ما بين 24 يونيو وحتى الـ16 من شهر يوليو المقبل.

وتقام البطولة بمشاركة 16 منتخبا ويتأهل من كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني إلى ربع النهائي.

ويعد منتخب المكسيك هو حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بواقع ثماني مرات يليه أمريكا بسبع مرات وأخيرا كندة بمرة وحيدة.

ويتبقى فقط تحديد ثلاثة متأهلين آخرين من التصفيات وسيتم معرفتهم في الـ20 من شهر يونيو المقبل أي قبل انطلاق البطولة بأربعة أيام فقط.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى

أمريكا- جامايكا- نيكاراجوا- المتأهل من مباراة رقم 9 من التصفيات

المجموعة الثانية

المكسيك- هاييتي- هندوراس- قطر

المجموعة الثالثة

كوستاريكا- بنما- السلفادور- المتأهل من مباراة رقم 8 من التصفيات

المجموعة الرابعة

كندا- جواتيمالا- كوبا- المتاهل من مباراة 7 من التصفيات

المكسيك قطر الكأس الذهبية
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