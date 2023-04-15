يد – الأهلي: التتويج بثنائية الدوري والكأس بداية الحصاد

السبت، 15 أبريل 2023 - 11:21

كتب : أحمد الخولي

فريق الأهلي - كرة يد

شدد خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بـ الأهلي على أهمية تتويج فريق كرة اليد بلقبي الدوري والكأس في إطار خطة النادي لإعداد فريق قوي.

وتوج الأهلي بكأس مصر لكرة اليد عقب الفوز على سبورتنج مساء الجمعة بنتيجة 32-22.

كما أن الأهلي نجح بذلك في الظفر بالثنائية المحلية بعدما توج بالدوري قبل عدة أيام عقب تغلبه على الزمالك

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وقال العوضي عبر حساب ناديه: "تتويج الفريق بثنائية الدوري والكأس نتاج مجهود كبير وعمل متواصل مع منظومة الأهلي، ودليل على نجاحها في إعداد فريق قوي، استحق التتويج بالثنائية عن جدارة".

وأشار العوضي "بناء فريق قوي يحتاج إلى فترة طويلة حتى يصل إلى الانسجام المطلوب ويكتسب الخبرات اللازمة لتحقيق البطولات، وهو ما تم اختصاره بشكل فعلي، بعد أن بدأ الأهلي يحصد ثمار ما تم القيام به مع الفريق على مدار الفترة الماضية".

وشدد "لدينا ثقة كبيرة في قدرة فريق رجال يد الأهلي على المنافسة بقوة على بطولتي كأس السوبر الإفريقية وكأس الكؤوس خلال شهر مايو المقبل".

واختتم "اختمم غدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، للدعم المستمر لكل فرق النادي، وتوفير كافة ما يلزم من تعاقدات ومعسكرات وتلبية كافة متطلبات الأجهزة الفنية، وهو ما يحمل الجميع مسئولية كبيرة نحو الاستمرار في حصد البطولات".

وبذلك يكون توج الأهلي بكأس مصر للمرة العاشرة في تاريخه، واللقب الرابع له من آخر خمس نسخ أقيمت للبطولة.

وأصبحت تلك الثنائية هي الرابعة في تاريخ الأهلي بعد مواسم 1997-1998 و1999-2000 و2013-2014.

الأهلي كرة يد خالد العوضي
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