يد - ديفيز: نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحات جماهير الأهلي.. وهذا هدفنا المقبل

شدد ديفيد ديفيز المدير الفني لكرة اليد بالأهلي على أهمية تتويج فريقه بلقب كأس مصر بعد أيام من حسم بطولة الدوري.

وتوج الأهلي بكأس مصر لكرة اليد عقب الفوز على سبورتنج مساء الجمعة بنتيجة 32-22.

وقال ديفيز عبر موقع ناديه: "تتويج الفريق بلقب بطولة كأس مصر على حساب سبورتنج كان خطوة مهمة للغاية في موسم الفريق بعد التتويج ببطولة الدوري".

وأوضح "دخلنا مباراة سبورتنج وسط حالة من الإجهاد الشديد بعد الفوز على الزمالك، بخلاف افتقاد جهود عبد الرحمن حميد. اللاعبين يستحقون التحية على ما قدموه على مدار الفترة الماضية".

وعلم FilGoal.com أن إصابة عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق الأهلي لكرة اليد والتي تعرض لها أول أمس -الخميس- هي قطع في الرباط الصليبي.

جاء ذلك في نصف نهائي كأس مصر أمام الزمالك، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 27-25 وتأهله إلى النهائي.

وكشف المدرب الإسباني"الفريق لديه طموحات كبيرة بعد الفوز ببطولتي الدوري والكأس، وهو ما يزيد من دوافع الجميع للفوز ببطولتي كأس السوبر الإفريقية وكأس الكؤوس".

وشدد ديفيز "الفريق يتحسن باستمرار، ويسير بخطوات واثقة نحو تحقيق تطلعات جماهير الأهلي والمنافسة بقوة على الفوز بكل البطولات".

وبذلك يكون توج الأهلي بكأس مصر للمرة العاشرة في تاريخه، واللقب الرابع له من آخر خمس نسخ أقيمت للبطولة.

وأصبحت تلك الثنائية هي الرابعة في تاريخ الأهلي بعد مواسم 1997-1998 و1999-2000 و2013-2014.