وكيله يكشف حقيقة إمكانية فسخ عقد أوسوريو والزمالك حال رغبة منتخب في التعاقد معه

كشف محمد حبشي وكيل أعمال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجددي للزمالك حقيقة ما يثار بشأن إمكانية فسخ تعاقد المدرب الكولومبي مع الفارس الأبيض حال رغبة أي منتخب في التعاقد معه.

وتحدث وكيل أعمال أوسوريو عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "العقد بين أوسوريو والزمالك مستمر لنهاية الموسم المقبل".

وواصل "لا يوجد أي بند بين أوسوريو والزمالك يمكن به فسخ العقد حال رغبة أي منتخب في التعاقد معه".

وعن الزمالك قال: "أرى أن أوسوريو يستطيع إحداث تأثيرا ليس في الزمالك فقط بل في الكرة المصرية كلها".

وأكمل "أوسوريو لم يكن له أي اعتراض للعمل في المنطقة العربية بل كان يريد التواجد في مشروع يرغب في النجاح وأن يكون له بصمة فيه، أوسوريو يعرف ما يمر به الزمالك ويريد تقديم شيئا يضيف للنادي".

وأتم وكيل أعمال أوسوريو تصريحاته "أوسوريو ضم مدرب مساعد ولن يضم معد بدني".